Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı 15 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.