PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turu maçında PAOK ve Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PAOK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Panathinaikos maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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