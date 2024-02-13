Kenan Yıldız'a büyük onur! O listede yer aldı

Kenan Yıldız'a büyük onur! O listede yer aldı

Son dakika spor haberi: Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansı büyük beğeni toplarken bu listede de yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 15:56