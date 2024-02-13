Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi.
Kenan Yıldız'a büyük onur! O listede yer aldı
Son dakika spor haberi: Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya damga vurabilecek en iyi genç futbolcular listelendi. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansı büyük beğeni toplarken bu listede de yer aldı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2024- 15:56
Guardian tarafından hazırlanan listede A Milli Takım'dan Kenan Yıldız yer aldı.
Listede süperstar kategorisine Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham seçildi.