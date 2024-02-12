Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey Almanya'da viral oldu!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer olan Sacha Boey, Bayer Leverkusen maçında ilk 11'de süre almıştı. 23 yaşandıki Fransız sağ bek, Leverkusen karşılaşmasında performansıyla Almanya'da gündem oldu. İşte detaylar...