İtalya Serie A'nın 24. hafta müsabakasında Fiorentina ile Frosinone karşı karşıya geldi. Maçta gülen taraf 5-1'lik skorla ev sahibi ekip Fiorentina oldu.
Fiorentina'nın gollerini, 16. dakikada Belotti, 19. dakikada Ikone, 43. adkikada Quarta, 53. dakikada Gonzales ve 85. dakikada Barak kaydetti.
Frosinone'nin tek golü ise 66. dakikada Mazzitelli'den geldi. Fiortentina bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti.
Frosinone ise 23 puanda kaldı.
Serie A'nın 25. haftasında Fiorentina deplasmanda Empoli'nin konuğu olacak.
Frosinone ise sahasında Roma'yı konuk edecek.