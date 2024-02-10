İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.
Maçta gülen taraf 4-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Maçta gol perdesini 6. dakikada Vinicius Junior açtı.
35 ve 54. dakikalarda sahneye çıkan Jude Bellingham ise skoru 3-0 yaptı.
Rodrygo 61. dakikada takımının son golünü attı ve maçın skorunu tayin etti.
Maçta milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
90+1'de penaltı kazanan Real Madrid, Joselu'yla fırsatı değerlendiremedi.
Eflatun - beyazlılar bu galibiyetle puanını 61 yaptı.
Girona ise 56 puanda kaldı.