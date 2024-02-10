PSG 3 - 1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 21. hafta karşılaşmasında PSG sahasında Lille'i konuk etti. Paris ekibi rakibini 3 golle mağlup ederek Nice ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 00:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024- 01:02