Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi ekip PSG'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini PSG'den 10. dakikada Portekizli genç yıldız Gonçalo Ramos açtı.
Dakika 17'de Riberio'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçen Paris ekibinde 80. dakikada Kolo Muani farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve maçın skorunu tayin etti.
Lille'nin tek golü ise 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kylian Mbappe maçta süre bulmadı.
PSG bu sonuçla puanını 50 yaptı.
Paris ekibi en yakıp takipçisi Nice ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.
Lille 35 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'de 22. haftada PSG, Nantes'in konuğu olacak.
Lille ise sahasında Le Havre'yi konuk edecek.