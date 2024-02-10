İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Rayo Vallecano maçı 11 Şubat Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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