İngiltere Premier Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Burnley karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Liverpool oldu.
Maçta ev sahibi ekip Liverpool'un gollerini 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
Burnley'in tek golü ise 45. dakikada O'Shea'dan geldi.
Liverpool bu galibiyetle puanını 51 yaptı.
Burnley ise 13 puanda kaldı.
Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Brentford'un konuğu olacak.
Burnley ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.