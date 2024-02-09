Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Asya Kupası

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ürdün sahasında Katar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ürdün ile Katar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜRDÜN - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ürdün - Katar maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.