Manchester City - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Everton maçı 10 Şubat Cuamrtesi günü saat 15:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.