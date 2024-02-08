İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 38 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Negredo'yu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.