Atletico Madrid 0-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET) A. Madrid rövanşta işi zora soktu!
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Athletic Bilbao, rövanşta maçı öncesi avantaj sahibi oldu.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 01:29
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Athletic Bilbao, rövanşta maçı öncesi avantaj sahibi oldu.
Maçın tek golünü 25. dakikada Alejandro Berenguer kaydetti.
Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi 29 Şubat'ta oynanacak.
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