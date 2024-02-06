İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United , 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'yu andı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insan. Düşüncelerimiz sona erene kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birliktedir." ifadelerine yer verildi.

Atsu bir dönem Newcastle United için dökmüştü.

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