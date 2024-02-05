Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sochaux sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Sochaux ile Rennes, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOCHAUX - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sochaux - Rennes maçı 6 Şubat Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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