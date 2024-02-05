Brentford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRENTFORD - MANCHESTER CİTYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brentford - Manchester City maçı 5 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.