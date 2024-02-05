Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final Bayer Leverkusen ve Stuttgart kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 6 Şubat Salı günü saat 22:45'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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