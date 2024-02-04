Real Madrid 1-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Real ile Atletico yenişemedi!
İspanya La Liga'nın 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırladı. Konuk takım uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılmasını bildi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 00:57
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Brahim Diaz atarken, konuk takımın golü ise 90+3. dakikada Marcos Llorente'den geldi.
Bu sonuçla Real Madrid 58, Atletico Madrid ise 48 puana yükseldi.
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