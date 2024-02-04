Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024- 15:01