Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Mainz 05 - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Mainz 05 - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Werder Bremen maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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