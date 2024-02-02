Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Nijerya ile Angola karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finalinde Nijerya ile Angola karşı karşıya geldi. Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nijerya tek golle kazandı. Nijerya'ya turu getiren golü 41'inci dakikada Ademola Lookman kaydetti. Bu sonucun ardından Nijerya adını yarı finale yazdırdı. Nijerya, yarı finalde Yeşil Burun Adaları - Güney Afrika eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Öte yandan Nijerya'da Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel ile Sivasspor forması giyen Ahmed Musa karşılaşmada forma giymezken, Trabzonsporlu Paul Ounachu ile Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo mücadelenin 90+5'inci dakikasında oyuna dahil oldu.

Angola'da ise 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Fredy ile Erzurumspor FK forması giyen Estrela mücadeleye 11'de başlarken, Süper Lig ekibi Konyaspor forması giyen Bruno Paz ise karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Fredy'nin yerine oyuna girdi.