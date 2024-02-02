Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ve Gine kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Gine karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demokratik Kongo - Gine maçı 30 Ocak Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Demokratik Kongo - Gine MAÇI CANLI İZLE