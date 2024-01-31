Liverpool'da teknik direktör JürGen Klopp sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. İngiliz kulübü, Alman çalıştırıcıya belgeselle veda edecek. İşte detaylar...

Liverpool resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunun belgesel olarak çekileceği ve sezon bittikten sonra yayınlanacağı belirtildi.

Yeni belgesel dizisi hakkında konuşan Klopp, "Bu benim son sezonum olduğundan, izleyicilere bu kulübü bu kadar özel kılan şeyin ne olduğuna, yani en ufak çalışandan taraftarlarımıza kadar tüm insanlara içeriden bakmaları için nadir bir fırsat sunmamız gerektiğini düşündüm. Bu yeni belgesel dizisi sayesinde izleyiciler benim bu harika kulüpte her gün gördüklerimi görebilecek ve bu muhteşem insanları daha iyi anlayabilecekler." ifadelerini kullandı.