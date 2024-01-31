Barcelona 1-0 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barcelona sahasında kazandı!

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 22:52