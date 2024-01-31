İspanya La Liga'nın 22. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Osasuna kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Katalan devine galibiyeti getiren golü 63. dakikada Vitor Roque kaydetti. Ayrıca konuk takımda Unai Garcia, 67. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Barcelona 47 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Osasuna ise 26 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak. Osasuna ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.