Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bir kez daha rakip oluyor. Al Nassr ile Inter Miami hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Al Nassr - Inter Miami maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi bir kez daha karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Inter Miami maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 21:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.