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St. Pauli 1 - 1 Fortuna Düsseldorf (Normal süresi) Penaltılar sonucu: St. Pauli 3-4 Fortuna Düsseldorf
Almanya Kupası'nda St. Pauli sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten maçta Fortuna Düsseldorf, penaltılar sonucu maçı kazanan taraf oldu. İşte ayırtılar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 01:46
Almanya DFB Kupası Çeyrek Final maçında St. Pauli ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 uzatmaları 2-2 biten mücadelede kazanan penaltılar sonunda 4-3'lük skorla Fortuna Düsseldorf oldu.
Fortuna Düsseldorf'un gollerini Vincent Vermeij ve Ao Tanaka kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri ise Marcel Hartel ve Carlo Boukhalfa'dan geldi.
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