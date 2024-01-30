Liverpool - Chelsea maçı ne zaman?
Manchester City - Burnley maçı ne zaman?
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (29 Ocak)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız! G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız! 09:41
"Yenilgiye mazeret üretmek..." "Yenilgiye mazeret üretmek..." 09:06
"Fabrika ayarlarına geri döndü" "Fabrika ayarlarına geri döndü" 08:53
Bakambu G.Saray'a veda ediyor! Bakambu G.Saray'a veda ediyor! 08:37
"Maçın 15 dakikasını çaldı!" "Maçın 15 dakikasını çaldı!" 08:36
"Son derece..." "Son derece..." 01:00
Daha Eski
Kartal: Daha farklı kazanabilirdik Kartal: Daha farklı kazanabilirdik 01:00
Muslera'dan beklenmedik karar! Muslera'dan beklenmedik karar! 01:00
Santos: Hakemler hakkımızı yiyor Santos: Hakemler hakkımızı yiyor 01:00
İrfan neden oynamadı? Kartal açıkladı! İrfan neden oynamadı? Kartal açıkladı! 00:59
Trabzonspor'un yeni yıldızı Komşu'dan! Trabzonspor'un yeni yıldızı Komşu'dan! 00:57
Angelino'nun yerine gelecek! Transfer... Angelino'nun yerine gelecek! Transfer... 00:37
SON DAKİKA