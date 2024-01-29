Fatih Terim'e Yunanistan'da şok eleştiri! Yenilgi sonrası...
Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada PAOK, sahasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup etti. Böylelikle Terim, Panathinaikos'un başındaki ilk yenilgisini aldı. Ancak tecrübeli hoca kritik kayıp sonrası Yunan medyası tarafından şok eleştiriler aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.01.2024- 13:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024- 13:19