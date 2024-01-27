Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Darmstadt'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Union Berlin - Darmstadt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Darmstadt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - DARMSTADT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Darmstadt maçı 28 Ocak Pazar günü saat 17.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...