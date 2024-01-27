Juventus’taki performansıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız, ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşamaya başladı. Amerikalı şarkıcı, bugün Yıldız’ı görmek için İtalya’ya geliyor.

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez futbol dışında bir konu ile gündemde geldi. 18 yaşındaki futbolcunun, 24 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Madison Beer ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığını iddia edilirken, ikilinin oyun oynarken tanıştığı öğrenildi. Madison Beer'ın, Kenan Yıldız'ı görmek için Torino'ya gelerek bugün oynanacak olan Juventus-Empoli maçını izleyeceği de öne sürüldü.

"BÜYÜK GURUR"

Takvim'in haberine göre; Kenan Yıldız'ın, ünlü şarkıcı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya çalkalandı. Yıldız'ın ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddiaları, Türk takipçilerini heyecanlandırırken bazı kullanıcılar,

İTALYA'NIN GÖZBEBEĞİ!

Almanya doğumlu olan Kenan, Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetişerek 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu, Serie C-B'de 7 maçta, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.