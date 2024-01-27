Hellas Verona - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Hellas Verona sahasında Frosinone'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Hellas Verona - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Hellas Verona ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Frosinone maçı 28 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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