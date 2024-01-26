Tottenham 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Man. City FA Cup'ta tek golle turladı!
İngiltere FA Cup 4. turunda Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 01:00
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Totttenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
M. City'e turu getiren golü 88. dakikada Nathan Ake kaydetti.
Bu sonucun ardından Man. City bir üst tura yükselirken, Tottenham turnuvaya veda etti.
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