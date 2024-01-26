Tottenham 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Man. City FA Cup'ta tek golle turladı!

İngiltere FA Cup 4. turunda Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 01:00