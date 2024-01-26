Bir dönem sona eriyor... Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıklandı. İşte Alman teknik adamın o sözleri:

"Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim."