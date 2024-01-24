Real Madrid'de gündem Arda Güler! Florentino Perez devreye girdi

Real Madrid'de bir numaralı gündem Arda Güler. İspanya La Liga'nın 21. haftasında Almeria'yı 3-2 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz süre alamadı. Arda, oyuna giremediği için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki göstermişti. Çıkan iddialara göre İspanyol devi, genç oyuncuyu başka takıma kiralamayı düşünüyordu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Arda'nın geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 11:56