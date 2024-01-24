Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Panathinaikos sahasında Atromitos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Panathinaikos - Atromitos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Atromitos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Atromitos maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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