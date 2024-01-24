Namibya - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Namibya ve Mali kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Namibya - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Namibya ile Mali karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Namibya - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAMİBYA - MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Namibya - Mali maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.