Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gambiya ve Kamerun kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gambiya - Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gambiya ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAMBİYA - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gambiya - Kamerun maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.