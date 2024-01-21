Zambiya - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zambiya sahasında Tanzanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Zambiya - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zambiya ile Tanzanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zambiya - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZAMBİYA - TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zambiya - Tanzanya maçı 21 Ocak Pazar günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.