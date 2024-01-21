İspanya La Liga'nın 21. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Real Madrid'in son dakikada bulduğu golle 3-2 sonuçlandı.
Maça hızlı başlayan Almeria, 1. dakikada Ramazani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
43. dakikada ise Edgar Gonzalez'in golüyle 2. golü bulan Almeria, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Real Madrid'in golleri ise 57. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Vicius Junior ve 90+9'da Dani Carvajal kaydetti.
Real Madrid, galibiyetin ardından puanını 49 yaptı.
Son sıradaki Almeria ise 6 puanda kaldı.