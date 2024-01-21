İspanya La Liga'da 21. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Almeria'yı konuk etti. Eflatun-beyazlılar, geriden geldiği maçta son dakikada bulduğu golle rakibini mağlup etti. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga'nın 21. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Real Madrid'in son dakikada bulduğu golle 3-2 sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan Almeria, 1. dakikada Ramazani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

43. dakikada ise Edgar Gonzalez'in golüyle 2. golü bulan Almeria, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Real Madrid'in golleri ise 57. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Vicius Junior ve 90+9'da Dani Carvajal kaydetti.

Real Madrid, galibiyetin ardından puanını 49 yaptı.

Son sıradaki Almeria ise 6 puanda kaldı.