İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Sevilla maçı 21 Ocak Pazar günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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