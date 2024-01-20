İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri Ruben Loftus-Cheek, Luka Jovic ve Noah Okafor kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Lazar Samardzic ve Florian Thauvin'den geldi.
Üst üste 4. galibiyetini alan Milan 45 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Udinese ise 18 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Milan sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Udinese ise deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.