Udinese 2-3 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olaylı maçta kazanan Milan!

İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Udinese ile Milan kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 00:50