Tunus - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Tunus sahasında Mali'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tunus - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tunus - Mali maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Tunus ile Mali karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tunus - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUNUS - MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tunus - Mali maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Tunus - Mali MAÇI CANLI İZLE 👈