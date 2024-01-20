İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Getafe maçı 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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