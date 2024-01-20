Bahreyn - Malezya maçı ne zaman hangi kanalda?
Bahreyn ile Malezya AFC Asya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi taraftarlar, "Bahreyn - Malezya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024- 16:31
Bahreyn ile Malezya AFC Asya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi taraftarlar, "Bahreyn - Malezya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar.
BAHREYN - MALEZYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bahreyn - Malezya maçı 17.30'da Sport Smart'ta canlı yayınlanacak.