Bahreyn - Malezya maçı ne zaman hangi kanalda?

Bahreyn - Malezya maçı ne zaman hangi kanalda?

Bahreyn ile Malezya AFC Asya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi taraftarlar, "Bahreyn - Malezya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024- 16:31