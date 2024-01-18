TRANSFER HABERİ | Fatih Terim'den çok konuşulacak Samet Akaydin ve Anastasios Bakasetas açıklaması!

TRANSFER HABERİ | Fatih Terim'den çok konuşulacak Samet Akaydin ve Anastasios Bakasetas açıklaması!

Panathinaikos'un teknik direktörlük görevine gelen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında Olympiakos'u penaltılar sonucu eledi. Fatih Terim'in maçın ardından takıma yeni katılan Samet Akaydin ve transfer söylentileriyle gündemi meşgul eden Anastasios Bakasetas ile ilgili açıklamaları gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2024- 10:49