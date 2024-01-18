Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı! Real Madrid maçında...
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, bu maçın kafilesinde yer aldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2024- 16:34
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile Real Madrid saat 23.30'da karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid'in derbi kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar da kadro da yer alıyor.
Kadro şu şekilde:
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