Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı 18 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek. Turnuvada son 16 turu eşleşmeleri merak edilirken, kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki; Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024- 17:26