Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Girona sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Girona ile Rayo Vallecano, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Girona - Rayo Vallecano maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 23:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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