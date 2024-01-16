Alexander Djiku: Hiçbir şey imkansız değil

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile oynayacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN AÇIKLAMALARI

"DAHA AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Yeşil Burun Adaları'na karşı oynamak çok zordu ama daha fazlasını yapmamız, daha agresif olmamız, daha fazla şans yaratmamız ve gol atmamız gerekiyor.

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR"

"İkinci maçımız var ve kazanmak zorundayız. Zor bir maç ama hiçbir şey imkansız değildir. İlk maçlarında berabere kaldılar ve biz kaybettik, yani her şey olabilir"