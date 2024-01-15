Kamerun - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kamerun sahasında Gine'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kamerun - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kamerun ile Gine karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kamerun - Gine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAMERUN - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kamerun - Gine maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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